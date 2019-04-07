الرابطة تناقش النظام الأساسي.. ومقترحات الأندية الثلاثة

ناقش مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأحد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب مقترحات أندية الهلال والتعاون والفيصلي، وذلك بحضور ممثلي أندية دوري المحترفين باستثناء نادي أحد.
واستعانت في اجتمعها في الدمام بصالح العبيدلي، المحامي الإماراتي، لشرح التعديلات في لائحة اتحاد القدم، وعدد من التنظيمات والموضوعات.
وأوضح العبيدلي، أن لائحة النظام الأساسي تعد محدَّثةً بسبب التغييرات التي تطرأ سنويًّا، وأن التغييرات المقترحة لا تعد جذريةً، بل تغييرات من أجل تطوير الرياضة السعودية.وفق “الرياضية”.
وشارك العبيدلي في اجتماع رؤساء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يمثِّل الجمعية العمومية، وشرح لهم أسباب التغييرات المقترحة.
هذا، وقد ناقش الاجتماع لائحة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، والذي قدمه عمار العمار مدير إدارة التشغيل بالهيئة.