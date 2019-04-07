هوساوي: نصيحة من صديقي دفعتني لاعتزال كرة القدم.. وما يتردد عن انتقالي للاتحاد غير صحيح

كشف لاعب نادي الوحدة والمنتخب السعودي أسامة هوساوي عن السبب وراء قراره المفاجئ اعتزال كرة القدم.
وقال هوساوي، إنه قرر الاعتزال وهو مازال قادرًا على العطاء وفي القمة قبل أن تطالب الجماهير برحيله حينما ينخفض مردوده، مشيرا إلى أن أحد أصدقائه وجه له نصيحة والتزم بها حينما قال له: “اطلع من الكورة قبل أن يطلعوك”، وكان يقصد أن يعتزل وهو في أوج عطائه الكروي.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه بالنسبة له يرى أن الإنجاز التاريخي بالنسبة له هو اللعب في كأس العالم، حيث لا يضاهي ذلك إنجاز محلي أو آسيوي.وفق “أخبار 24”.
ونفى المدافع الدولي ما يتم ترديده حول رحيله إلى نادي الاتحاد، لافتا إلى أنه اعتزل الكرة نهائيًا عبر بوابة الوحدة وهي المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.
وكان هوساوي لعب لأندية الوحدة والأهلي والهلال، وخاض تجربة خارجية وحيدة من خلال نادي أندرلخت البلجيكي.