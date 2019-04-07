الدويش ينتقد رئيس الشباب بسبب موقفه من الأهلي‎

انتقد الكاتب الرياضي، محمد الدويش، رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بسبب ربط موقفه من النادي الأهلي بموقف إعلامه أو جمهوره من نادي الشباب، موضحًا أن
النادي يمثل موقفه الرسمي المسؤول الإداري أو الفني أو الإعلامي فيه وليس الإعلام أو الجمهور.
وعبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال الدويش: “النادي يمثل موقفه الرسمي المسؤول الإداري أو الفني أو الإعلامي فيه وليس الإعلام أو الجمهور،وفق “أخبار 24”.
لذلك لستُ مع خالد البلطان بربط موقفه من الأهلي بموقف إعلامه أو جمهوره من الشباب”.
وأنهى الكاتب الرياضي بقوله: “موقف الإعلام والجمهور لايمكن للنادي التحكم به…هل صدر من الأهلي الرسمي مايسيء للشباب؟”.
الجدير بالذكر أن رئيس الشباب خالد البلطان دائمًا ما كان يدخل في معارك كلامية مع إدارة النادي الأهلي، خلال فترة رئاسته الأولى لنادي الشباب، وتجدد الأمر مرة أخرى مع عودة البلطان إلى المشهد الرياضي.