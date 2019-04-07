رسائل نارية من بن زنان بعد تعيين “مسئول نزاهة” لمراقبة مباريات الدوري

أبدى الكاتب الرياضي، عبد الله بن زنان، إعجابه بقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بمراقبة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عن طريق “مسئول لوحدة نزاهة”.
ونشر بن زنان، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جاءت كالآتي..
“خبر رائع ولكن لماذا لم يكن من بداية الموسم ؟
تمنيت وجوده لحل شفرة مجموعة من الاستفهامات وتوضيح سلامتها للجماهير منها :
– البلنتيات اللي بالكوم
– يد قوميز
– الفار الميت والفار الحي
– نقل مباراة النصر للمجمعة
– صيانة الملاعب
– ٢٣ قرار انضباطي على النصر
– كلاتنبيرغ وشلته
وجود مسؤول لوحدة نزاهة بالمسابقات السعودية أمر جيد وليته موجود من ٤٠سنة وأكثر وبصلاحيات أكبر ..
تخيلوا فقط..!
وش بيكون الوضع..؟
أتوقع : لن يوجد فريق مكروه من بين كل الأندية السعودية ويصبح التقدير والاحترام للجميع والتنافس في الملعب فقط..!.وفق “أخبار 24”.
وسيظل الكبير كبير والصغير درجة ريفية”.