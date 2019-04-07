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اخبار رياضية > فيلانويفا يفجر مفاجأة: لم أحصل على مكافأة أفضل لاعب في الدوري
07/04/2019   11:07 م

فيلانويفا يفجر مفاجأة: لم أحصل على مكافأة أفضل لاعب في الدوري

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فجر التشيلي كارلوس فيلانوفيا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، حول جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين الموسم الماضي.

وكان فيلانويفا صاحب الـ 33 عام صانع ألعاب “العيمد”، قد حصل على لقبي أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في دوري المحترفين السعودي لموسم (2017-2018).

وقال كارلوس فيلانوفيا في تصريحات تلفزيونية، “حتى الآن لم أستلم جائزة أفضل لاعب عن الموسم الماضي، ووعدوني أن يرسلوها لي في أقرب وقت ممكن”.وفق “أخبار 24”.

تبلغ قيمة جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن الموسم الماضي بـ 250 ألف ريال.

خاض فيلانوفيا مع الاتحاد في الدوري الموسم الجاري، 24 مباراة بواقع 1733 دقيقة، مسجلًا هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

فيلانويفا يفجر مفاجأة: لم أحصل على مكافأة أفضل لاعب في الدوري

اخبار رياضية
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