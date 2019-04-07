نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف” ينفي ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني بصنعاء
07/04/2019   11:02 م

“التحالف” ينفي ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني بصنعاء

+ = -
820

نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اليوم الأحد ادعاءات ميليشيات الحوثي باستهداف حي سكني في صنعاء.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي هي المسؤولة عن القصف الذي وقع في صنعاء، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية خارج العاصمة، وتحديدا في “نهم” البعيدة عن العاصمة.

كما حوّلت الميليشيات الحوثية معسكرا للشرطة العسكرية شرق صنعاء إلى مركز تدريبي ومخزن للأسلحة، فيما استهدفت طائرات التحالف سابقا مخازن وورش تجميع للطائرات المسيرة في نفس المنطقة.

وشنت الطائرات 4 غارات على مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر عمد، وفقا لـ”العربية”، وأسفرت الغارات عن إصابات مباشرة للمخازن بمديرية سنحان جنوب صنعاء.وفق “أخبار 24”.

“التحالف” ينفي ادعاءات الحوثيين باستهداف حي سكني بصنعاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036969.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.