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أخبار محلية > كيف تتصرف عند اندلاع حريق مفاجئ في مركبتك أثناء القيادة؟
07/04/2019   11:03 م

كيف تتصرف عند اندلاع حريق مفاجئ في مركبتك أثناء القيادة؟

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وجّهت الإدارة العامة للمرور عددا من النصائح لقائدي المركبات حول كيفية التصرف عند اندلاع حريق مفاجئ في السيارة أثناء القيادة.

وأوضحت، ضمن رسائلها التوعية للمواطنين والمقيمين، أن التعامل مع الحريق المفاجئ يتمثل في 6 خطوات، يأتي أبرزها الالتزام بالهدوء وتخفيض السرعة.

وفيما يلي الخطوات الستة:

1- الحفاظ على الهدوء أثناء القيادة، وقم بتخفيض السرعة.

2- محاولة الخروج من الطريق لتجنب الحوادث المرورية.

3- قم بإيقاف السيارة وإطفاء المحرك.

4- الخروج من السيارة عبر الباب الخلفي .

5- استخدم طفاية الحريق الموجودة في السيارة.

6- الابتعاد عن السيارة والاتصال بالجهات الأمنية لطلب المساعدة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

كيف تتصرف عند اندلاع حريق مفاجئ في مركبتك أثناء القيادة؟

أخبار محلية
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