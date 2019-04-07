أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام سيارة بمعدة ثقيلة “شيول” على أحد الطرق السريعة بالمملكة؛ بسبب انشغال قائد السيارة باستخدام الجوال.
وبدا في المقطع، الذي لم يُعرف مكان ولا وقت التقاطه بالتحديد، سيارة من نوع “دودج” على أحد الطرق السريعة، وقائدها منشغل بتصوير الطريق، قبل أن يتفاجأ بظهور “شيول” فجأة أمامه، وعند محاولته تفاديه اختلت عجلة القيادة في يده وسُمع صوت ارتطام قوي بعدها إثر الاصطدام بالشيول.
وكان مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، كشف مؤخراً عن وقوع 460 حـادث وفـاة بسبب الجوال بنهاية عام 2018، كما تقع 10 حوادث وفـاة أسبوعياً لنفس السبب، مضافاً إليه عدم التركيز أثناء القيادة.
وفق “أخبار 24”.