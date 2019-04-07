مؤسسة النقد تلغي ترخيص شركة صرافة

ألغت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة وتحويل النقد.
وذكرت المؤسسة في بيانٍ لها أن قرار الإلغاء الذي صدر الخميس الماضي، جاء بناءً على كتاب الشركة المؤرخ في الرابع والعشرين من شهر رجب الماضي، والمتضمن إقرار وموافقة جميع الشركاء في الشركة على التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء الترخيص الممنوح لهم.
ودعت المؤسسة جميع عملاء الشركة ممن لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ يمكن للعملاء التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، عبر موقع “ساما تهتم” أو من خلال الرقم المجاني 8001256666.وفق “أخبار 24”.