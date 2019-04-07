وقّع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عقد تأمين السجاد الجديد الفاخر للمسجد النبوي، والذي صُنع بأيدٍ سعودية، والمزود بشريحة إلكترونية.
وسيُفرش السجاد الجديد في المسجد النبوي كاملًا بما فيه السطح، حيث بلغ عدد السجاد والمدات 20700، من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية وباللون الأخضر توحيداً للونه في الحرمين الشريفين، وهو مصنوع بأيدٍ سعودية، ويتميز بمتانته وقوة السبك وجودة الخيوط وتحمل الاستخدام الشديد.
ويتفرد السجاد الجديد بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة تُقرأ بنظام إلكتروني يتضمن معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها وغيرها من الخدمات والمعلومات.
وستُفرش أول دفعة من السجاد بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك المقبل إن شاء الله، بحيث تتسع كل سجادة لثلاثة صفوف، ليؤدي المصلون عليها الصلاة بخشوع وراحة وطمأنينة.
وفق “أخبار 24”.