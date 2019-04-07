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أخبار محلية > أكثر من 5 آلاف وظيفة متاحة في موقع “طاقات” أمام المواطنين والمواطنات
07/04/2019   10:53 م

أكثر من 5 آلاف وظيفة متاحة في موقع “طاقات” أمام المواطنين والمواطنات

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أظهرت عمليات البحث في موقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توافر 5758 وظيفة متاحة أمام المواطنين والمواطنات في مجالات مختلفة بالقطاع الخاص، في مختلف مناطق المملكة.

وتنوعت الوظائف المعلن عنها ما بين وظائف بعقود طويلة الأجل، وأخرى ضمن برنامج دعم التوظيف لدعم المهارات، وأخرى بعقود قصيرة الأجل، إضافة إلى وظائف مؤقتة ووظائف موسمية، ووظائف في إطار التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي.

وموقع “طاقات” هو إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، حيث يُعتبر منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل في المملكة للقطاعين العام والخاص، ويجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.وفق “أخبار 24”.

ويمكن استعراض الوظائف المتاحة والتقديم عليها من خلال الرابط التالي.

أكثر من 5 آلاف وظيفة متاحة في موقع “طاقات” أمام المواطنين والمواطنات

أخبار محلية
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