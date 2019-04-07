“الإسكان”: تطوير أرض خاضعة لرسوم الأراضي في الرياض مساحتها 711 ألف م2

كشف برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن تطوير أرض خام من قبل مالكها – كانت خاضعة للرسوم – بمساحة 711.878 مترا مربعا في مدينة الرياض.
وأوضح أنه من المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 1200 قطعة أرض، مؤكداً أن هذه الأرض تم اعتماد تخطيطها كاملاً من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد البرنامج استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مشددا على أنه لا توجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فُرضت فيها الرسوم.حسب “أخبار 24”.
وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطوَّرة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود من ذلك من النفع أولاً على المواطنين.