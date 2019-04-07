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أخبار الخرج > تعليم الخرج يوجه رسائل تحفيزية لعناصر العملية التعليمية في المدارس المستهدفة في اختبارات2019 _ TIMSS
07/04/2019   8:00 م

تعليم الخرج يوجه رسائل تحفيزية لعناصر العملية التعليمية في المدارس المستهدفة في اختبارات2019 _ TIMSS

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وجهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج رسائل تحفيزية لعناصر العملية التعليمية في المدارس المستهدفة في الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (TIMSS_2019) (قائد المدرسة-المعلم-ولي الأمر-الطالب) وذلك نظرا لإقتراب تنفيذ الاختبارات الدولية في يومي الثلاثاءوالأربعاء القادم الموافق ٤-٥/ ٧/ ١٤٤٠هـ

وصفت هذه الرسائل مشاعر قادة إدارة التعليم الأبوية .. وحثت الجميع فيها إلى بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المملكة والتعليم لما لنتائج هذه الإختبارات من تأثير مستقبلي على تطوير التعليم وصياغة مستقبله ..

فمن جانبه حفز قائد مسيرة التعليم بمحافظة الخرج سعادة مدير التعليم د.خالد بن عبدالله العتيبي الجميع على بذل الجهود بما يدعم مكانة المملكة على الصعيد الدولي ،والحصول على نتائج مشرفة تعكس مايُبذل للتعليم في هذا الوطن.

تحدث مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.عبدالله الزايدي عن أهمية الحرص على هذه الإختبارات وتهيئة الطلاب والطالبات لها ومتابعتهم وتعزيز الثقة بقدراتهم وحثهم على الجدية وعدم الغياب.

أكدت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية-بنات-أ.سماح آل ذيبان
على وجوب الحرص على هذه الإختبارات وأهميتها لقياس جودة التعليم فعلى الجميع إعطاءها حقها وبذل الجهود للخروج بها في أحسن صورة.

وأوضحت رئيسة قسم الجودة وقياس الآداء أ.سميرة العتيبي عن إستعداد مدارس العينة المادية والبشرية لبدء
الإختبارات الدولية TIMSS
وتطلعها لحصول النتائج المرجوّة من هذه الإختبارات.

 

تعليم الخرج يوجه رسائل تحفيزية لعناصر العملية التعليمية في المدارس المستهدفة في اختبارات2019 _ TIMSS

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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