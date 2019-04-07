بدأ فنانون وفنانات تشكيليون بمنطقة الجوف، وتحديدا بمدينة سكاكا، في تحويل “طريق مكة” وسط مدينة سكاكا لجدارية فنية جميلة، تبرز المجتمع المحلي وتراثه.
وجاءت المبادرة ضمن اتفاقية بين أمانة الجوف والجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة، فيما أوضح مدير ثقافة وفنون الجوف خالد العيسى أن الأمانة هيّأت الموقع ليكون الأول الذي تتسلمه الجمعية، في سعيها لنشر الفن بمختلف أنواعه بالمدينة وصولا لباقي المدن والمحافظات.
وأضاف العيسى أن الفنانين والفنانات التشكيليين بالمنطقة عملوا على تنوع موضوعاتها، مثل إبراز آثار المنطقة وتاريخها ومعالمها السياحية والحضارية والزراعية وإبراز الحرف اليدوية كنسيج “السدو”، إضافة إلى إبراز الزيتون كمنتج زراعي بارز.