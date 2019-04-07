بالفيديو.. الشيخ الشثري: رفع أصوات مكبرات المساجد قد يلحق الضرر بالناس ويجب أن يقتصر على الأذان والإقامة

قال أستاذ التفسير والدراسات العليا ووكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الشيخ البروفيسور عبدالله الشثري إن رفع مستوى مكبرات الصوت بالمساجد عن الحد المطلوب قد يلحق الضرر بالناس في البيوت، خاصة أن فيهم المرضى والصغار الذين قد يزعجهم الصوت القوي.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن استخدام مكبرات الصوت يجب أن يقتصر على رفع الأذان وإقامة الصلاة، وينبغي ألا يخرج منها صوت الدروس والمحاضرات التي تقام بالمسجد.
وأضاف أنه يجب أن توضع مكبرات الصوت في مستوى معتدل، بحيث لا يكون هناك إفراط أو تفريط، لافتاً إلى أن مستوى الصوت أثناء القراءة في الصلاة يجب أن يكون على النحو الذي يُسمع الأشخاص الذين يصلون خلف الإمام وليس المارة أو الناس في الأسواق.
جدل مكبرات صوت الآذان..
أ.د.عبدالله الشثري – وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا:
مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد يمكن أن تكون وسيلة إزعاج للناس إذا استخدمت في غير الآذان والإقامة#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/oTIWbK0yNZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٦ أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.