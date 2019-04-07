أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثانية عشرة (2018- 2019)، التي تنظمها دولة الإمارات، عن فوز أربع معلمات سعوديات بجائزة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.
ونشرت الأمانة أسماء الفائزين في مجال التعليم العام على مستوى الوطن العربي- فئة المعلم المبدع، والتي تضمنت فوز المعلمة أمل بنت صالح بن علي سلبع بمدرسة المتوسطة 12 بنجران، والمعلمة أمل بنت علي بن عطية الغامدي بمدرسة الثانية 76 بجدة، والمعلمة لولوه بنت علي بن دهيم بمدرسة المتوسطة 46 بالرياض، والمعلمة نوف بنت عرار الدوسري بمدرسة ملهم الابتدائية بالرياض.
وكانت الدورة الثانية عشرة للجائزة تضمنت طرح 9 مجالات تندرج تحتها فئات متخصصة، وتشمل مستوى دولة الإمارات: التعليم العام، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم وخدمة المجتمع، وعلى مستوى الوطن العربي وتشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام ( فئة المعلم المبدع) ، والتعليم العالي، والإبداع في تدريس اللغة العربية ( فئة الأستاذ الجامعي)، والبحوث التربوية ، والتأليف التربوي للطفل ، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة.
يذكر أن إجمالي عدد الفائزين خلال الدورات السابقة من الجائزة 349 فائزا وفائزة في المجالات المختلفة على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، وتلقت آلاف المشاركات والأعمال خلال مسيرتها.
وفق “أخبار 24”.