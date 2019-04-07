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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا احتفل طلاب سوريون بتخرجهم في جامعة الملك سعود
07/04/2019   7:04 م

بالفيديو.. هكذا احتفل طلاب سوريون بتخرجهم في جامعة الملك سعود

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة احتفال عدد من الطلاب السوريين بتخرجهم في جامعة الملك سعود بالرياض، بتنظيم كرنفال تخريج على طريقة “العراضة السورية”، قدمت خلاله عدد من الرقصات والأغاني والأهازيج.

وبدا في مقاطع الفيديو الطلاب المتخرجون وهم يحتفلون بتخرجهم بمشاركة إحدى الفرق الشعبية السورية يرتدي أفرادها الأزياء التقليدية، فيما ألقى أحد الخريجين كلمات في مدح قيادة المملكة وشعبها قدمها على الطريقة السورية وشاركه الحاضرون بترديدها.

وعبر أحد الخريجين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديره للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لتقديمهم منحاً دراسية للطلاب السوريين في عدد من جامعات المملكة، معرباً عن امتنانه لشعب المملكة على حسن ضيافتهم.حسب “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. هكذا احتفل طلاب سوريون بتخرجهم في جامعة الملك سعود

أخبار محلية
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