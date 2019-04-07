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أخبار محلية > في مشهد يحبس الأنفاس.. شاب يقف على صخرة في قمة جبال “المسمى” بحائل
07/04/2019   7:02 م

في مشهد يحبس الأنفاس.. شاب يقف على صخرة في قمة جبال “المسمى” بحائل

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نشر المصور فرحان الشمري مشهدا جويا يحبس الأنفاس، لزميله وهو يقف على قمة صخرة ضمن جبال “المسمى” غرب حائل.

وذكر الشمري أن جمال التكوينات الصخرية النادرة والعجيبة هي ما دفعته للتصوير لإبراز معالم الجبال وجمالها في صحراء الجزيرة العربية، ولفت أنظار العالم إليها.

وأضاف أن التصوير كان بمشاركة زميله حجي الشلاقي الذي تسلق الجبل ووقف على إحدى صخوره، مشيرا إلى أن زميله متمرس على رياضة صعود الجبال.

من جهته، قال المتسلق حجي الشلاقي وفقا لـ”العربية” إن الفكرة راقت له لحبه تسلق الجبال، مبينا أن الصعوبة كانت في شدة الهواء وارتداء الثوب والشماغ فوق القمة.

في مشهد يحبس الأنفاس.. شاب يقف على صخرة في قمة جبال “المسمى” بحائل

أخبار محلية
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