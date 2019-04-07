نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لذوي المتطوع ريان العيتاني، الذي لقي حتفه خلال عمليات البحث عن الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر بالرياض.
وقدم اللواء المطرفي يرافقه عدد من قادة وضباط الدفاع المدني التعازي لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان الدفاع المدني بالرياض نعى المتطوع التابع لفريق السلام السعودي الذي شارك في البحث عن الطفل الذي سقط في الوادي مساء أمس الأول الجمعة.
وفق “أخبار 24”.