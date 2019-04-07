الماضي يستقبل مدير الدفاع المدني بالرياض ومدير الإدارة العامة للعمليات

استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٠/٨/٢هـ سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء / سعد بن علي الراجح ويرافقه مدير الإدارة العامة للعمليات بالدفاع المدني بمنطقة الرياض العقيد / ماجد بن محمد الموزان ومدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد / خالد بن عبدالله السعيس وذلك في مستهل زيارة تفقدية قام بها لمحافظة الخرج .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني في محافظة الخرج ومالديها من إمكانيات بشرية وآلية وتوفير ما تحتاجه الإدارة للقيام بمهامها على أفضل وجه, ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا سمح الله, كما تم مناقشة الحاجة لدعم الدفاع المدني بالمحافظة بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات اللازمة ليواكب نمو المتزايد الملحوظ والسريع الذي تعيشة المحافظة من توسع نطاقها وزيادة عدد السكان .
وفي نهاية اللقاء شكر المحافظ سعادة اللواء الراجح لزيارة التفقدية للمحافظة وثمّن الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات .