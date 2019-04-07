تمكنت المواطنة “حنان العيد”، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول على رخصة قيادة من إحدى مدارس تعليم القيادة للنساء في تبوك.
وروت العيد لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، تفاصيل تجربتها في تعلم القيادة، وتجاوزها كل العقبات حتى حصولها على الرخصة، وقيادتها لسيارتها يوميا من منزلها إلى مقرعملها بجامعة تبوك.
وأوضحت العيد أنها منذ صغرها تتحدى كل المعوقات التي تقابلها، وذلك بفضل والدتها التي دعمتها من الابتدائية حتى حصلت على ماجستير من أمريكا، لافتة إلى أنها أصيبت بإعاقة حركية في أطرافها السفلية، لكنها أصرت على تعلم القيادة منذ صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة.
وقالت إنه بعد صدور القرار، وإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بتبوك، تواصلت معها على الفور، وتدربت وأحضرت سيارتها، وسارت الأمور معها على خير ما يرام حتى حصلت على الرخصة وأصبحت تقود سيارتها المجهزة بشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمكنها من القيادة بأيديها فقط.
وفق “أخبار 24”.