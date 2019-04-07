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اخبار رياضية > لاعب الفيحاء يكشف سر احتفاله أمام التعاون
07/04/2019   1:29 م

لاعب الفيحاء يكشف سر احتفاله أمام التعاون

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قدم الكولومبي دانيلو إسبريليا، نجم لقاء الفيحاء والتعاون، فوز فريقه هدية لجماهير ‏ناديه التي ساندتهم اليوم، وخرجت سعيدة بنقاط اللقاء.

وشكر الكولومبي كذلك مدافعو التعاون ‏على ما قدموه من أداء وحرص على اللعب بتدخلات بعيدة عن الخشونة، معترفا بقوة السكري التي جعلت للفوز طعم خاص في هذه المرحلة المهمة.‏

وقال “الفوز على فريق كبير مثل التعاون سيساعدنا على البحث عن نقاط ‏البقاء، وستكون مباراتنا مع أحد فرصة لتأكيد أحقيتنا بأن نكون في دوري المحترفين”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف “‏أشكر جميع من ساعدني على التألق، وأهدي الفوز لكل محبي البرتقالي”.‏

وعن طريقة احتفاله، أوضح “هي احتفالية خاصة، طلب مني أحد محبي الفيحاء أن ‏قوم بها إذ سجلت، وتحقق ذلك مرتين فاحتفلت بهذه الطريقة التي قيل لي إنها تمثل ‏طريقة احتفال معروفة هنا”.‏

لاعب الفيحاء يكشف سر احتفاله أمام التعاون

اخبار رياضية
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