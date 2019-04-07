لاعب الفيحاء يكشف سر احتفاله أمام التعاون

قدم الكولومبي دانيلو إسبريليا، نجم لقاء الفيحاء والتعاون، فوز فريقه هدية لجماهير ناديه التي ساندتهم اليوم، وخرجت سعيدة بنقاط اللقاء.
وشكر الكولومبي كذلك مدافعو التعاون على ما قدموه من أداء وحرص على اللعب بتدخلات بعيدة عن الخشونة، معترفا بقوة السكري التي جعلت للفوز طعم خاص في هذه المرحلة المهمة.
وقال “الفوز على فريق كبير مثل التعاون سيساعدنا على البحث عن نقاط البقاء، وستكون مباراتنا مع أحد فرصة لتأكيد أحقيتنا بأن نكون في دوري المحترفين”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف “أشكر جميع من ساعدني على التألق، وأهدي الفوز لكل محبي البرتقالي”.
وعن طريقة احتفاله، أوضح “هي احتفالية خاصة، طلب مني أحد محبي الفيحاء أن قوم بها إذ سجلت، وتحقق ذلك مرتين فاحتفلت بهذه الطريقة التي قيل لي إنها تمثل طريقة احتفال معروفة هنا”.