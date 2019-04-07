الهلال يقيم معسكرا في جدة لمواجهتي الأهلي

قرر الجهاز الفني في نادي الهلال بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، إقامة معسكر للفريق في محافظة جدة يبدأ يوم (الخميس) المقبل الموافق 11 أبريل لخوض مواجهتي الأهلي في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وإياب نصف نهائي البطولة العربية.
ورفع الجهاز الفني لإدارة الفريق تجهيز معسكر للفريق لتجنب الإرهاق بالذهاب إلى الرياض والعودة بعد يومين إلى جدة في ظل تتابع المباريات وتقاربها.
وكان الهلال قد انتصر على الأهلي في ذهاب الدوري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتغلب عليه في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بهدف نظيف سجله الإسباني جوناثان سوريانو.وفق “الرياض”.
وتأكد غياب لاعب وسط الهلال سالم الدوسري عن مواجهة الفريق مساء يوم غدٍ (الاثنين) أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم دورياً، إذ تخلّف سالم عن بعثة الفريق التي غادرت مساء أمس (السبت) إلى الدوحة.
وقرر المدرب زوران أن يجري الفريق حصة تدريبية أخيرة مساء اليوم (الأحد) على ملعب المباراة؛ ليعتاد اللاعبون أرضية الملعب، على أن يعقد قبلها مؤتمرا صحافيا رفقة أحد اللاعبين للحديث عن المواجهة الآسيوية بين الهلال المتصدر والاستقلال وصيف المجموعة.