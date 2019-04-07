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اخبار رياضية > داكوستا: الجدية والتركيز يحددان الفائز في الكلاسيكو
07/04/2019   1:26 م

داكوستا: الجدية والتركيز يحددان الفائز في الكلاسيكو

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أكد المدافع المغربي في صفوف فريق نادي الاتحاد مروان داكوستا أنهم كلاعبين عليهم المواصلة في تحقيق النتائج الإيجابية لتحسين ترتيب الفريق وعدم التراجع والتراخي في حال التقدم بالنتيجة حتى لا تكون الأمور سلبية كما حدث في مواجهة الفيصلي.

وعن تسجيله لأكثر من هدف منذ مجيئه للاتحاد، قال داكوستا: إنه يهتم بالتقدم لمنطقة الجزاء لدى المنافس في حال وجود ضربات حرة أو ركلات زاوية لامتيازه في التعامل مع الكرات العرضية.

وأشاد بتميز النصر من حيث المستويات والنتائج ووجود عدد من اللاعبين المميزين ومن ضمنهم مواطنه هداف الدوري حمد الله، حيث أوضح داكوستا أنه في اللقاء المقبل بين النصر والاتحاد من سيدخل اللقاء بجدية وتركيز عالٍ سيكسب دون النظر لأي أمور أخرى.وفق “اليوم”.

داكوستا: الجدية والتركيز يحددان الفائز في الكلاسيكو

اخبار رياضية
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