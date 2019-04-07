«الاختبارات» تبعد عبدالغني عن «بيرسبوليس»

أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك عقب فراغه من لقاء الشباب مساء أمس الأول (الجمعة)، ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة النادي، وبعد التشاور مع الجهاز الفني، إجراء حصة تدريبية في الرياض مساء السبت قبل المغادرة ظهر اليوم (الأحد) إلى مدينة دبي الإماراتية بدلا من العودة لجدة عقب لقاء الشباب، ومن ثم المغادرة من هناك، وذلك ضمن تحضيرات الفريق للقاء بيرسبوليس الإيراني في ثالث جولات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.
وكان من المفترض أن يلتحق ببعثة الفريق المدافع حسين عبدالغني، إلا أن الاختبارات الطبية التي أجراها مساء أمس (السبت) حالت دون ذلك، بعد أن فشل في اجتيازها، وبذلك باتت مشاركته في هذه الجولة الآسيوية غير متوقعة، فيما التحق المهاجم مهند عسيري ببعثة الفريق استعدادا للقاء الفريق الإيراني. واطمأن المدير الفني للفريق فوساتي على جاهزية جميع لاعبيه بعد فراغهم من لقاء الشباب، ومنح اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء بعض التدريبات الاسترجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباتهم المعتادة تحت إشراف مباشر منه.وفق “عكاظ”.