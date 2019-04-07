“التعليم” تعلن موعد وتفاصيل الاختبارات المركزية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التعليم موعد الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي للعام الدراسي 1439- 1440هـ.
وأوضحت أن الاختبارات المركزية ستكون قبيل الانتخابات النهائية، وسيتم تطبيقها خلال الفترة من 9 إلى 13 شعبان الجاري، لافتة إلى أنه سيتم استثناء المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.
وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الاختبارات لن يتأثر بها الطالب نجاحا أو رسوبا، كذلك لن يتأثر بها تقويم المعلم ولا ترتيب المدارس أو الإدارات.
وبينت التعليم أن الاختبارات تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتشمل الصفين الثالث في مادة (قراءة)، والسادس في مواد (قراءة ورياضيات وعلوم)، كما تستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وتشمل طلاب الصف الثالث المتوسط في مواد (قراءة ورياضيات وعلوم).
ولفتت إلى أن أسئلة الاختبارات تم بناؤها بشكل مركزي من الوزارة وفقا للمهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم التي ينبغي للطالب الحصول عليها في المراحل المستهدفة، وذلك من خلال خبراء مختصين.
وأضافت أن الأسئلة ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، وسيكون هناك نموذج للإجابة يُرسل لحساب مدير المدرسة، والتصحيح آليا بالطريقة التي تحددها اللجنة التنفيذية وفقا لحجم وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل إدارة، ومن ثم يتم رفع النتائج على نظام “نور” من خلال اللجنة التنفيذية ليتم تحليلها وإخراج التقرير النهائي.
وفق “أخبار 24”.