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أخبار محلية > بالفيديو.. تصفيق حار من الأمير خالد الفيصل لشاب ألقى كلمة ارتجالية قوية
07/04/2019   1:12 م

بالفيديو.. تصفيق حار من الأمير خالد الفيصل لشاب ألقى كلمة ارتجالية قوية

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وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التحية لأحد الشباب الذين ألقوا كلمة ارتجالية في أحد المؤتمرات الذي تناول تطوير المدن لخدمة الحج والعمرة.

وأظهرت الكاميرات الأمير خالد وهو يرفع يده ويصفق بشكل حار إعجابا بطريقة إلقاء الشاب ماهر المصطفى الإبداعية، وشجاعته في مواجهة الكاميرا والحضور، وصوته الذي جذب الجميع إليه.

وغرد المصطفى عبر صفحته على “تويتر” تعليقا على إعجاب الأمير خالد قائلا: “أن يصفق لك الحضور على ما قدمت فهذا عظيم، لكن الأعظم أن تأتي التحية من الأمير خالد الفيصل، فهذه شهادة فخر وشرف عظيم من أمير الكلمة، ونقطة تحول في مسيرتي”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تصفيق حار من الأمير خالد الفيصل لشاب ألقى كلمة ارتجالية قوية

أخبار محلية
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