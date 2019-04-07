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أخبار محلية > السفارة السعودية في السودان تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن المظاهرات
07/04/2019   1:05 م

السفارة السعودية في السودان تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن المظاهرات

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أهابت السفارة السعودية في الخرطوم بجميع المواطنين الزائرين والمقيمين في السودان الابتعاد عن أماكن التظاهرات، في وقت تشهد مدناً سودانية عدة خاصةً العاصمة احتجاجات ضد الحكومة.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات، مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك”.

وتظاهر الآلاف من السودانيين أمس (السبت) في إطار مايعرف “موكب 6 إبريل” أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وقصر الضيافة مقر إقامة الرئيس، مطالبين الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم، تزامناً مع تظاهرات مماثلة في مدن أخرى.وفق “أخبار 24”.

السفارة السعودية في السودان تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن المظاهرات

أخبار محلية
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