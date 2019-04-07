بالفيديو.. فتاة تسأل: رضعت من جدتي “أم أبي” فهل يجوز زواجي بأبناء أعمامي؟.. والمغامسي يجيب

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي؛ أنه لا يجوز للفتاة التي رضعت من جدتها، والدة أبيها، أن تتزوج من أبناء أعمامها وعماتها.
ورد المغامسي على استفسار من إحدى الفتيات خلال إحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، بشأن حكم زواجها من أبناء أعمامها وعماتها، في الوقت الذي تُعتبر فيه شقيقة عمتها بالرضاعة، بعدما رضعت معها من جدتها والدة أبيها.
وقال المغامسي للفتاة: “إخوة أبيكِ هم أعمامك بوصفهم نسباً، لكن لكونك رضعت من أمهم فأنت أخت لهم، ولا يجوز لك أن تتزوجي من أبنائهم”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف في رده على السائلة: “إنك رضعت من جدتك أم أُبيك، وأصبح أبوك الآن أباً لك من وجه، وأخاً لك من وجه آخر، كما أنك بالنسبة لأبناء أعمامك وعماتك من حيث النسب ابنة عم لهم، ومن حيث الرضاعة عمتهم، ولا يستطيع أحد منهم الزواج بك”.
متصلة: رضعت من جدتي.. فأصبح والدها (أخوها وأبوها)#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtanipic.twitter.com/DAYFKYeJuI
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) April 6, 2019