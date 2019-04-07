قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، إن المملكة ستستضيف واحدة من أكبر البطولات العالمية للراليات، التي ستنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وأوضح الأمير خالد أن الإعلان عن تلك البطولة الدولية سيكون خلال الشهر الجاري، قائلاً: “ترقبوا الأخبار السارة آخر الشهر”، مبيناً أن العمل جارٍ على تخصيص أماكن ومشاريع لتسهيل عملية بناء حلبات السباق، وسيعلن عن حلبات جديدة خلال العام الجاري.
وعن سبب غلاء أسعار المشاركة في حلبات السباق، أكد أن سباقات السيارات بشكل عام غالية ومكلفة بعكس الرياضات الأخرى، وهناك أشياء لا يمكن التحكم فيها، مشيراً إلى أن اتحاد السيارات سيعلن عن روزنامة بطولات ستبدأ في الصيف المقبل وتستمر حتى نهاية العام.
وفق “أخبار 24”.