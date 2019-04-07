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أخبار محلية > جولات مكثفة على المراكز التجارية بالمجاردة ومصادرة 16 كجم من المواد الغذائية
07/04/2019   8:32 ص

جولات مكثفة على المراكز التجارية بالمجاردة ومصادرة 16 كجم من المواد الغذائية

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نفذت بلدية محافظة المجاردة خلال الأسبوع الماضي جولات تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 16 كيلو غراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محلات تجارية، وتسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات السلامة الغذائية، إضافة إلى توجيه إنذارات لمحلات أخرى.

من جانبه، أكد رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، ومراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.وفق “أخبار 24”.

جولات مكثفة على المراكز التجارية بالمجاردة ومصادرة 16 كجم من المواد الغذائية

أخبار محلية
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