مدير جامعة الباحة يشيد بدور طالبة في إنقاذ سائق حافلة تعرّض للإغماء.. ويوجّه بتكريمها

أشاد مدير جامعة الباحة عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم السبت، بدور طالبة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الطالبة “أميرة الغامدي” في إنقاذ سائق الحافلة التي تقلهن عقب دخوله في حالة انهيار عصبي انتهت بإغمائه بعد تلقّيه مكالمة بخبر وفاة شقيقه.
كما ثمّن مدير الجامعة قيادة الطالبة للحافلة لإيصال زميلاتها إلى الجامعة بدلاً من السائق، حيث وجّه إدارة العلاقات العامة بتكريم الغامدي التي تواصلت فوراً مع الإسعاف لنقل السائق إلى المستشفى.
جاء ذلك أثناء توجّه الطالبة مع عددٍ من زميلاتها إلى الجامعة، صباح الإثنين الماضي، حيث توقّف سائق الحافلة على جانب الطريق بعد تعرّضه لانهيار عصبي، فتولت الطالبة قيادة الحافلة بعد نقل السائق المصاب إلى المستشفى.وفق “أخبار 24”.