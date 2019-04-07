بـ 126 ألف عملية.. المحكمة العامة بالرياض أعلى المرافق العدلية إنجازاً في 100 يوم

كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، أن المحكمة العامة بالرياض تصدّرت قائمة المرافق العدليّة الأعلى إنجازاً خلال الـ 100 يوم الماضية، وذلك وفقاً للأرقام المنجزة والمبادرة بإضافة الدقائق والساعات للعمل الرسمي.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة العامة بالرياض أجرت 126342 عملية من الخدمات العدليّة والقضائية، بما فيها المقدمة إلكترونياً، وذلك وفقاً لمؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال، فيما حلّت محكمة التنفيذ بالرياض ثانياً بإجمالي 126231 عملية خلال نفس الفترة.
فيما حلّت المحكمة العامة بمحافظة جدة في المرتبة الثالثة، بواقع 84530 عملية، ثم محكمة التنفيذ بجدة بإجمالي 76172 عملية وفي المرتبة الخامسة والأخيرة أجرت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض 70286 عملية، وذلك خلال 80 أسبوعاً تنافس فيها منسوبو المرافق العدليّة. وفق “أخبار 24”.