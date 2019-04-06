فيصل الجفن يعلق على تصريحات “البلطان”حول هزيمة الشباب أمام الأهلي “عادية”!

علق الكاتب والناقد الرياضي فيصل الجفن على تصريحات رئيس نادي الشباب “خالد البلطان ” عقب هزيمة الشباب أمام الأهلي .
وكتب الجفن عبر حسابه الرسمي على تويتر ” البلطان بعد مباراة الأهلي يقول هزيمة الأربعة عادية و مجرد ثلاث نقاط .. الواقع أنها ليست عادية و تحديدآ بعد تصريحاتك بأنك تعرف الأهلي.
وأضاف ” اللي صار أنه بموسم يعتبر للأهلي سيء و كسبك بالأربعة”.
وفاز الأهلي أمام الشباب بأربعة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.حسب “المرصد”.