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اخبار رياضية > فيصل الجفن يعلق على تصريحات “البلطان”حول هزيمة الشباب أمام الأهلي “عادية”!
06/04/2019   11:01 م

فيصل الجفن يعلق على تصريحات “البلطان”حول هزيمة الشباب أمام الأهلي “عادية”!

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علق الكاتب والناقد الرياضي فيصل الجفن على تصريحات رئيس نادي الشباب “خالد البلطان ” عقب هزيمة الشباب أمام الأهلي .

وكتب الجفن عبر حسابه الرسمي على تويتر ” البلطان بعد مباراة الأهلي يقول هزيمة الأربعة عادية و مجرد ثلاث نقاط .. الواقع أنها ليست عادية و تحديدآ بعد تصريحاتك بأنك تعرف الأهلي.

وأضاف ” اللي صار أنه بموسم يعتبر للأهلي سيء و كسبك بالأربعة”.

وفاز الأهلي أمام الشباب بأربعة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.حسب “المرصد”.

فيصل الجفن يعلق على تصريحات “البلطان”حول هزيمة الشباب أمام الأهلي “عادية”!

اخبار رياضية
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