بالفيديو.. محمد بن فيصل في حوار طريف مع نجل رئيس نادي الحزم: “أبوك بغى ينكبنا”

أظهر مقطع فيديو متداول حوارا طريفا بين رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونجل رئيس الحزم عقب المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الفيديو حديثا موجها لنجل رئيس الحزم من الأمير محمد بن فيصل، وقال فيه: “الدوري إن شاء الله ما يروح، أبوك بغى ينكبنا، بس الحمد الله”.
يُذكر أن الهلال فاز على نادي الحزم في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب الرس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري.وفق “أخبار 24”.
رئيس #الحزم يقول لرئيس #الهلال لايروح الدوري .. ورئيس الهلال يقول لولد رئيس الحزم أبوك بغى ينكبنا 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/3A5jxm7iHp
— د. وحيد بغدادي (@drWbaghdadi) April 6, 2019