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أخبار محلية > “استشاري”: 90% من آلام الظهر يمكن أن تعالَج دون أدوية
06/04/2019   10:59 م

“استشاري”: 90% من آلام الظهر يمكن أن تعالَج دون أدوية

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أكد استشاري الروماتيزم ضياء الحاج حسين أن أكثر المصابين بآلام الظهر في المجتمع السعودي يمكن علاجهم خلال فترة وجيزة بلا أدوية.

وأوضح الاستشاري أن 90 بالمائة من المصابين بآلام الظهر يمكن علاجهم بالعلاج الطبيعي وممارسة الرياضة والراحة.

وأضاف الدكتور ضياء، في حوار لصحيفة “عكاظ”، أن أهم الطرق المستخدمة لعلاج آلام الظهر تتم عبر استخدام التيار الكهربي، الذي يؤدي إلى تخفيف الألم وينشط الدورة الدموية في الأنسجة العميقة.

كما فضّل الحاج عدم اللجوء للمضادات الحيوية لتخفيف الآلام لآثارها الجانبية على الجهاز الهضمي والكلى، وختم قائلا: “حين لا تستجيب الآلام الحرجة للطرق السابقة، فإن الطبيب يلجأ إلى التدخل الجراحي كآخر الحلول”.

“استشاري”: 90% من آلام الظهر يمكن أن تعالَج دون أدوية

أخبار محلية
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