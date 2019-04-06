ضبطت مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض كمية كبيرة من مخدر الحشيش في سيارة لكزس، لحماية أبناء الوطن رجالا ونساء من هذه السموم القاتلة الفتاكة.
وأظهر مقطع فيديو رجال المكافحة أثناء إيقاف المركبة وتفتيشها وضبط كمية كبيرة من المخدرات، بكل مهنية وحرفية، كما تم القبض على المهربين والمروجين، بحمد الله برغم خطورتهم.
وظهرت كميات كبيرة من المخدرات المعبأة والمعدة للترويج، والتي وضعت في حقائب يدوية عديدة، إلا أنه بفضل الله ثم يقظة رجال المكافحة وتمكنهم، تمت الإطاحة بالمهربين والمروجين، ليلقوا جزاءهم.
وفق “أخبار 24”.