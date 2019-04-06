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أخبار محلية > “شرطة عسير” تطيح بأربعيني طعن إمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص
06/04/2019   10:55 م

“شرطة عسير” تطيح بأربعيني طعن إمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص

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أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم السبت، إلقاءها القبض على مواطن أربعيني تورّط في تسديد طعنة لكتف إمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص الشيخ “علي آل الشيخ”، وذلك قبل صعوده للمنبر لإلقاء خطبة الجمعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم إيقاف الجاني وبحوزته أداة الجريمة تمهيداً لمباشرة الإجراءات النظامية بحقه، حيث تم نقل إمام المسجد الخمسيني الذي قام المصلّون بتخليصه لمستشفى النماص العام للعلاج.

وكان الجاني باغت الإمام بطعنة في الكتف أثناء جلوسه في المسجد قبيل صعود المنبر، إلا أن إمام وخطيب المسجد نفى وجود أي خلاف بينهما ولم يعلم دوافع وأسباب هجومه.

“شرطة عسير” تطيح بأربعيني طعن إمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص

أخبار محلية
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