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أخبار محلية > “الشورى”.. تأجيل توصية “نقل المعلمات المغتربات إلى مواقع إقاماتهن” و4 توصيات أخرى لمناقشتها لاحقاً
06/04/2019   12:47 م

“الشورى”.. تأجيل توصية “نقل المعلمات المغتربات إلى مواقع إقاماتهن” و4 توصيات أخرى لمناقشتها لاحقاً

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تأجلت في مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب يإلزام وزارة التعليم بوضع جدول زمني بنقل أو ندب المعلمات المعينات في المدن والمحافظات البعيدة إلى مواقع إقاماتهن.

وتقرر تأجيل التوصية التي كان قد تقدم بها العضو ناصح البقمي لمناقشتها ضمن تقرير لاحق لوزارة التعليم، ووفقاً لصحيفة “الرياض” فإنه تم تأجيل 4 توصيات أخرى من بينها توصية للعضوين سليمان الفيفي، وعلي الشهراني تطالب بدراسة إعفاء خريجي الجامعات من الصم من اختبار “كفايات المعلمين”، وذلك لحين إعداد اختبارات خاصة تناسب حالاتهم.

وتضمن التأجيل توصية تقدم بها العضو سليمان الفيفي تدعو لإلزام متعهدي نقل الطلاب والطالبات بوجود مرافق أو مرافقة داخل وسيلة النقل أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، وتوصية أخرى للعضو أحمد الأسود تطالب برفع كفاءة المباني المدرسية لتفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية الحديثة.

“الشورى”.. تأجيل توصية “نقل المعلمات المغتربات إلى مواقع إقاماتهن” و4 توصيات أخرى لمناقشتها لاحقاً

أخبار محلية
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