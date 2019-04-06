نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إعادة انتخاب سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم
06/04/2019   12:47 م

إعادة انتخاب سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

+ = -
638

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الكونغرس الـ29) انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا” للدورة 2019 ـ 2023، اليوم (السبت) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وانتخبت الجمعية خمسة أعضاء لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم: دو زهاكوي، برافول باتيل، كوهزو تاشيما، ماريانو آرانيتا، سعود المهندي، إضافةً إلى عضوة إضافية للمجلس سيتم انتخابها قريبًا.حسب “أخبار 24”.

كما تم انتخاب خمسة أسماء في منصب نائب الرئيس: سعود المهندي، مهدي تاج، مخدوم سيد فيصل، زاو زاو، غانباتار امغالانباتار؛ وانتخاب أربع عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي: سوزان الشلبي، محفوظة أكثر كيرون، كانيا كيوماني، هان اون غيونغ.

إعادة انتخاب سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036714.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.