إعادة انتخاب سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعادت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الكونغرس الـ29) انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا” للدورة 2019 ـ 2023، اليوم (السبت) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وانتخبت الجمعية خمسة أعضاء لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم: دو زهاكوي، برافول باتيل، كوهزو تاشيما، ماريانو آرانيتا، سعود المهندي، إضافةً إلى عضوة إضافية للمجلس سيتم انتخابها قريبًا.حسب “أخبار 24”.
كما تم انتخاب خمسة أسماء في منصب نائب الرئيس: سعود المهندي، مهدي تاج، مخدوم سيد فيصل، زاو زاو، غانباتار امغالانباتار؛ وانتخاب أربع عضوات نسائيات في المكتب التنفيذي: سوزان الشلبي، محفوظة أكثر كيرون، كانيا كيوماني، هان اون غيونغ.
إعادة انتخاب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة 2019 ـ 2023 . #AFCCongress2019pic.twitter.com/Owia6GFLV3
— AFC (@theafcdotcom) ٦ أبريل ٢٠١٩