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أخبار محلية > فيديو.. طفل سعودي كفيف يقرأ القرآن بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل”
06/04/2019   12:45 م

فيديو.. طفل سعودي كفيف يقرأ القرآن بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل”

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أظهر مقطع فيديو متداول طفلاً سعودياً كفيفاً يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل” للمكفوفين.

وبدا في الفيديو الطفل “سلطان” يقرأ بإتقان تام آيات من سورة المائدة، وذلك بتمرير أصابع يديه على النقاط البارزة على صفحات المصحف البيضاء.

وعلق محمد العبد الهادي والد الطفل على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع “تويتر” بتغريدة قال فيها: (ابني سلطان يشارككم قراءة آيات من القرآن “سورة المائدة” يقرؤها بطريقة برايل للمكفوفين.. نسأل الله أن ينفع به وأن يحفظكم بحفظه).وفق “أخبار 24”.

 

فيديو.. طفل سعودي كفيف يقرأ القرآن بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل”

أخبار محلية
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