نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الاتحاد يبتعد عن حافة الهبوط برباعية في الباطن
06/04/2019   12:44 م

بالفيديو.. الاتحاد يبتعد عن حافة الهبوط برباعية في الباطن

+ = -
664

ابتعد الاتحاد عن منطقة الهبوط قليلاً، بعدما تغلب على ضيفه الباطن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان.

افتتح الاتحاد الأهداف، عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء، في الدقيقة 23، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

وعزز روماريو دا سيلفا تقدم الاتحاد، في الدقيقة 59، قبل أن يضيف مروان دا كوستا الهدف الثالث للعميد، في الدقيقة 62، إلا أن أندريس باراكا أحرز هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 82، فيما اختتم سيكو سانوجو رباعية الاتحاد في الدقيقة (90+3) من تسديدة قوية سكنت الشباك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر.

وفق “صدي”.

بالفيديو.. الاتحاد يبتعد عن حافة الهبوط برباعية في الباطن

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036697.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.