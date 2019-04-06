فواز القرني: لاعب الباطن سبني بألفاظ بذيئة ولا أقبل اعتذاره

أكد فواز القرني، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الاتحاد، أن زياد العونلي، لاعب الباطن، تلفظ تجاهه بألفاظ بذيئة جدًا، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (4-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح، خلال تصريحات عقب المباراة، “سأوكل إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد لاعب الباطن، فكرة القدم دائمًا ما تكون نظيفة”.
وردًا على تصريحات للاعب الباطن، قال فيها إنه يعتذر لحارس الاتحاد، وإن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ، أكد القرني أنه لا يقبل اعتذار العونلي، فهو لم يسيء لأي لاعب من المنافسين، وحينما ينفعل عليه أحد زملائه، فإنه يتقبل الأمر لأنه يدرك مدى ضغط اللاعبين، ولكنه لا يقبل الإساءة إليه من أحد لاعبي الفرق المنافسة مطلقًا.وفق “أخبار 24”.
وعن توجهه للاعب الباطن والهمس في أذنه، قال القرني “أطلق لي اللاعب لفظ بذيء جدًا مقصده إنه سيفعل شيئًا تجاهي، فقلت له “كيف بتسويها؟”، لقد رددت بنفس الجملة، وتحول الأمر إلى مشادة قبل أن يتدخل الحكم”.