ناقد رياضي معلقاً على فوز الأهلي: مباراة عنوانها “اعرف حجمك”.. ودرس قاس “لكن من يتعلم”

غرد الكاتب والناقد الرياضي أحمد الشمراني تعليقاً على فوز الأهلي على نظيره الشباب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) في الدوري.
وكتب الشمراني على حسابه الرسمي على “تويتر” موجها التهنئة للأهلي وجماهيريه: “ألف مبروك يا كبير، درس قاسي لكن من يتعلم”.
وأضاف: “4 للأهلي مكسب للشباب، مباراة عنوانها (اعرف حجمك).. نلتقي على خير يا الحبيب”، مختتماً تعليقه بتوجيه الشكر لجمهور الأهلي.وفق “أخبار 24”.
وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا أمام الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.