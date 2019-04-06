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اخبار رياضية > مدرب الباطن: لعبنا أمام فريق كبير وأهديناهم فرصا كثيرة
06/04/2019   12:41 م

مدرب الباطن: لعبنا أمام فريق كبير وأهديناهم فرصا كثيرة

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تحمل مدرب الباطن الروماني سيبيريا مسؤولية خسارة فريقه من الاتحاد بنتيجة 4-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سيبيريا في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: “لعبنا أمام فريق كبير، وأهديناهم فرصا كثيرة، اللاعبون عانوا من الضغط في اللقاء، حاولت التخفيف عليهم بين شوطي اللقاء، ولكن استمر الضغط حتى النهاية”.

و تابع: “حاولنا كثيرا أن نعود من خلال خلق الفرص ولكن أخطاءنا المتكررة منعتنا من العودة، يجب علينا أن نحقق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة ولا يزال الأمل والفرصة قائمة”.وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “رسالتي للاعبين يجب تقديم كل ما لديكم وأنا الوحيد المسؤول عن هذه النتيجة ويجب عليكم أن تقدموا كل ما لديكم في المباريات المقبلة.. عليكم أن ترفعوا رؤوسكم لأنكم خسرتم من فريق كبير وليس مثل أي فريق”.

مدرب الباطن: لعبنا أمام فريق كبير وأهديناهم فرصا كثيرة

اخبار رياضية
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