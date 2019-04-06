الاتحاد يفقد باجندوح وعبد الحميد أمام النصر

يفقد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد، اثنين من عناصره الأساسية عندما يحل فريقه ضيفاً على النصرالسبت المقبل، وذلك بعد نيل جمال باجندوح وزميله سعود عبدالحميد البطاقة الصفراء يوم الجمعة في مواجهة الباطن.
وسيغيب لاعبي الاتحاد عن مواجهة النصر في الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بداعي تراكم البطاقات بحصولهم على 3 بطاقات صفراء.
ويتهدد شبح الإيقاف التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، لتلقيهما بطاقتين صفراويتين.
ويخشى التشيلي سييرا من غياب أي لاعب من العناصر الأساسية مع اقتراب نهاية الدوري خاصة وان الفريق الغربي يتهدده شبح الهبوط ولا يرغب في خسارة أي مباراة من مبارياته الأربع المتبقية.وفق “الرياضية”.