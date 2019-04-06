بالصور.. محافظ الحريق يرعى حفل جائزة الشيخ ابراهيم القمري الهزاني للتفوق العلمي

الخرج اليوم – فهد الموسى :
أقامت امانة جائزة الشيخ : إبراهيم بن محمد القمري الهزاني للتفوق العلمي بمحافظة الحريق حفلا في ثانوية الحريق بحضور سعادة محافظ الحريق الأستاذ: محمد بن ناصر الجرباء وسعادة مدير التعليم الأستاذ : سعود بن ناصر العثمان وصاحب الجائزة الشيخ: إبراهيم بن محمد القمري الهزاني وعدداً من روؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وإولياء أمور الطلاب والطالبات المتفوقين .
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلها الطالب : صالح بن محمد الوطيان ثم عرضاً مرئياً ومسيرة الطلاب المتفوقون بعدها كلمة سعادة مدير التعليم الأستاذ: سعود بن ناصر العثمان تلاها قدمت مدرسة ابتدائية الأبناء أوبريت وطني فكلمة الطلاب المتفوقون ألقاها نيابة عنهم الطالب : هشام بن عبدالله الشريف فقدمت مدرسة ابتدائية ومتوسطة تخفيظ القرآن الكريم أوبريت ( تاج الوقار) وفي ختام الحفل كرم سعادة محافظ الحريق المدارس والجهات المشاركة والطلاب والطالبات المتفوقات في المراحل الدراسية ( المتوسطة والثانوية ) وطلاب المتفوقون بكلية التقنية وطالبات المتفوقات بكلية العلوم الدراسات الإنسانية وأعضاء اللجنة التنظيمية للجائزة وتم تكريم الطالب : فارس بن سعد العيسى الحاصل على المركز الأول بجائزة التميز على مستوى المملكة من صاحب الجائزة ومركز التميز بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق وفي لمسة وفاء قدم صاحب الجائزة الشيخ : إبراهيم بن محمد القمري الهزاني أسهم بقيمة 5000 ريال للمساهمة في استكمال وقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحريق بأسم قائد مدرسة الحريق الأولى الأستاذ : إبراهيم بن محمد آل حسين ” رحمه الله ” كما قدم مبلغ (10000) ريال للطالب : فارس بن سعد العيسى نظير حصوله على المركز الأول في جائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة
كما تم تكريم جمعية انسان وطلاب التربية الفكرية.
بعدها التقطت صور تذكارية للطلاب المتفوقون مع راعي الحفل وحظي الحفل بتغطية أعلامية مميزة من قناة المجد والاعلاميين.