شخص يطلب من “حساب المواطن” زيادة دعمه بعد فقدانه وظيفته.. والبرنامج يرد عليه

دعا برنامج “حساب المواطن” المستفيدين من الدعم إلى تحديث بياناتهم حال طرأ أي تغيير على الحالة الوظيفية أو الدخول الخاصة بهم.
وجاء التنبيه الخاص بالبرنامج في رده على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى إمكانية زيادة الدعم الخاصة به بعد فقدانه وظيفته بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.
ورد حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على استفسار المستفيد قائلاً: “يكتفي بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، على أن يتم تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على حفظ”.وفق “أخبار 24”.