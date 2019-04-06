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أخبار محلية > بالفيديو.. سياح إماراتيون يفدون إلى منطقة الجوف لهذا السبب
06/04/2019   8:59 ص

بالفيديو.. سياح إماراتيون يفدون إلى منطقة الجوف لهذا السبب

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وثّق مقطع فيديو توافد سياح إماراتيين؛ للاستمتاع بأجواء الربيع في شمال المملكة، واختيارهم مدينة سكاكا بمنطقة الجوف على وجه التحديد؛ للمكوث فيها، بعد مرورهم بمناطق الرياض والقصيم وحائل.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب مركز التواصل الحكومي على موقع “تويتر”، سعادة السياح الإماراتيين بزيارة المملكة في فصل الربيع، موضحين أنهم قصدوا القدوم إلى منطقة الجوف؛ لعلمهم بجمال فصل الربيع فيها، مستعرضين الأنشطة التي قاموا بممارستها في المنطقة.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. سياح إماراتيون يفدون إلى منطقة الجوف لهذا السبب

أخبار محلية
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