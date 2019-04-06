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اخبار رياضية > بالفيديو.. البلطان: الهلال فرط في الصدارة.. وهذا سبب تشكيك رئيسه في نزاهة الدوري
06/04/2019   8:57 ص

بالفيديو.. البلطان: الهلال فرط في الصدارة.. وهذا سبب تشكيك رئيسه في نزاهة الدوري

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قال رئيس نادي الشباب خالد البلطان إنه يختلف مع تصريحات رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بشأن نزاهة الدوري السعودي، مشيراً إلى أن الهلال هو من فرط في صدارة الدوري، بتعادله مع الوحدة وأحد وخسارته أمام النصر.

وأضاف البلطان في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة فريقه أمام الأهلي أمس (الجمعة)، أن الهلال لو كان استطاع الفوز على الوحدة وأحد والنصر، لما صرّح الأمير محمد بن فيصل مثل هذا التصريح، لكنهم فرطوا في الصدارة.

ولفت إلى أن الدوري السعودي يتمتع بمنافسة عادلة، وأنه دوري محترم وصحاب مستوى عالٍ في جوانبه الفنية، معتبراً أن خسارة الشباب أمام الأهلي برباعية تعدّ مسألة عادية في كرة القدم، ولا تقلل من قيمة فريق الشباب، ولا من العمل الذي يجري فيه.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. البلطان: الهلال فرط في الصدارة.. وهذا سبب تشكيك رئيسه في نزاهة الدوري

اخبار رياضية
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